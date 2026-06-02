Екатерина Доценко вышла в третий круг юниорского «Ролан Гаррос» — 2026

Российская теннисистка Екатерина Доценко вышла в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026 среди юниоров после победы над соперницей из Румынии Джулией Сафиной Попой, занимающей в мировом рейтинге 777-е место. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 39 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:2), 6:3.

В следующем круге Доценко сыграет с немецкой теннисисткой Мариеллой Тамм (598-е место в рейтинге).

С 24 мая по 6 июня также проходит взрослый женский «Ролан Гаррос». Его действующей чемпионкой является американка Кори Гауфф, в прошлом году одолевшая в финале Арину Соболенко. До четвертьфинала турнира уже дошли три российские теннисистки, Мирра Андреева успела выйти в полуфинал.