Элина Свитолина отреагировала на возвращение Серены Уильямс в теннис

Седьмая ракетка мира украинка Элина Свитолина рассказала, как отнеслась к возвращению обладательницы 23-х титулов турниров «Большого шлема» американской теннисистки Серены Уильямс. Камбэк Серены произойдёт в парном разряде WTA-500 в Лондоне в середине июня.

«Серена… Это очень уникальная ситуация. Она как Роджер [Федерер]… Знаете… Может не играть год или около того, а потом выйти и играть просто невероятно. Я думаю, это просто другой уровень GOAT (Величайшего всех времён. — Прим. «Чемпионата»). Я очень рада, что она возвращается. Считаю, это отличная и очень вдохновляющая история для всех мам по всему миру,» — сказала Свитолина на пресс-конференции «Ролан Гаррос».

