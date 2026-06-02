Анна Пушкарёва проиграла во втором круге «Ролан Гаррос» — 2026 среди юниоров

1006-я ракетка мира российская теннисистка Анна Пушкарёва не смогла выйти в третий круг юниорского «Ролан Гаррос» — 2026, проиграв представительнице Румынии Майе Илинке Бурческу, занимающей в мировом рейтинге 859-е место. Встреча соперниц продолжалась 2 часа 10 минут и завершилась со счётом 6:2, 4:6, 5:7.

Ранее в третий круг турнира в Париже среди юниоров вышла Екатерина Доценко.

С 24 мая по 6 июня также проходит взрослый женский «Ролан Гаррос». Его действующей чемпионкой является американка Кори Гауфф, в прошлом году одолевшая в финале Арину Соболенко. До четвертьфинала турнира уже дошли три российские теннисистки, Мирра Андреева успела выйти в полуфинал.