«Ролан Гаррос» — 2026, женщины: результаты матчей на 2 июня

Сегодня, 2 июня, на грунтовых кортах Парижа продолжились матчи основной сетки Открытого чемпионата Франции — 2026 у женщин. В рамках соревновательного дня прошли две первые встречи четвертьфинала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч 10-го игрового дня.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2026. Женщины. Четвертьфинал. Результаты на 2 июня:

Мирра Андреева (Россия) — Сорана Кырстя (Румыния) — 6:0, 6:3;

Элина Свитолина (Украина) — Марта Костюк (Украина) — 3:6, 6:2, 2:6.

Женский «Ролан Гаррос» — 2026 завершится 6 июня. Его действующей чемпионкой является американка Кори Гауфф, в прошлом году одолевшая в финале Арину Соболенко.