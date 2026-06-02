Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Впервые в четвертьфинале турнира «Большого шлема» сыграют три итальянских теннисиста

Впервые в четвертьфинале турнира «Большого шлема» сыграют три итальянских теннисиста
Комментарии

Впервые в четвертьфинале турнира «Большого шлема» в мужском одиночном разряде выступят сразу три теннисиста, представляющие Италию. До стадии 1/4 «Ролан Гаррос» — 2026 дошли Маттео Берреттини (105-я ракетка мира), Маттео Арнальди (104) и Флавио Коболли (14).

За выход в полуфинал Берреттини и Арнальди сразятся друг с другом, а соперником Коболли станет шестая ракетка мира канадец Феликс Оже-Альяссим. Оба матча запланированы на среду, 3 июня.

«Ролан Гаррос» — 2026 среди мужчин завершится 7 июня. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в этом году не принимает участия в турнире из-за травмы. Ранее во втором круге турнира сенсационно уступил его прошлогодний финалист итальянец Янник Синнер.

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (м)
Материалы по теме
«Ролан Гаррос» остался без главных звёзд. Кто станет чемпионом без Синнера и Алькараса?
«Ролан Гаррос» остался без главных звёзд. Кто станет чемпионом без Синнера и Алькараса?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android