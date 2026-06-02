Шарапова поделилась фото с Куэртеном и трофеем «Ролан Гаррос»

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала у себя на странице в соцсети совместное фото с трёхкратным победителем Открытого чемпионата Франции бразильцем Густаво Куэртеном, а также трофеем «Ролан Гаррос». Ранее стало известно, что экс-теннисистка прибыла на текущий турнир в Париже.

Фото: Личный архив Марии Шараповой

Мария Шарапова — самая титулованная теннисистка России, с 2025 года член Международного зала славы тенниса. За время, проведённое в туре, Шарапова выиграла 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Мария завершила карьеру в 2020 году, в 2022-м родила сына Тео.