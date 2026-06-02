«Она знает, что делает». Винус Уильямс — о возвращении Серены Уильямс в теннис

Семикратная обладательница титулов турниров «Большого шлема» американская теннисистка Винус Уильямс рассказала, что уверена в успехе возвращения своей сестры, 23-кратной победительницы ТБШ Серены Уильямс в профессиональный спорт.

«Я не так часто вижу её на корте, поэтому, если честно, не знаю, когда она тренируется… Но я скажу вам вот что: она может не бить по мячу четыре месяца, а потом выйти, схватить ракетку в кроссовках для бега и просто начать лупить по мячу так, что он будет вылетать с корта, даже не разминаясь. Это невероятно. Качество её ударов, очевидно, никуда не делось. Думаю, у неё есть прирождённый талант. У неё довольно хороший послужной список. Она знает, что делает. Она довольно цепкая. Поэтому я не переживаю по поводу того, как она будет играть, хотя я на самом деле и не видела её игры (смеётся),» — сказала Уильямс в эфире TNT Sports.