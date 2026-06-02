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Мирра Андреева ответила на вопрос о провокациях СМИ перед её матчами с украинками

Мирра Андреева ответила на вопрос о провокациях СМИ перед её матчами с украинками
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Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева ответила на вопрос, как реагирует на провокации со стороны журналистов перед её матчами со спортсменками из Украины.

На «Ролан Гаррос» — 2026 Андреева за выход в финал сразится с 15-й ракеткой мира Мартой Костюк.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
04 июня 2026, четверг. 16:00 МСК
Марта Костюк
15
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

— Иностранные журналисты пытаются добавить этому матчу особый статус из-за того, что Костюк и Свитолина – украинки. Ты к этому привыкла?
— Понимаю, что журналисты любят добавить перчинки. Я к этому готова. Всё зависит от журналиста. Уже знаю, кто дружелюбный, а кто любит что-то вкинуть. Всегда отвечаю честно, поэтому для меня это не проблема, — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (ж)
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