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Мирра Андреева в четвертьфинале «РГ»-2026 в 20-й раз в карьере взяла сет под ноль

Мирра Андреева в четвертьфинале «РГ»-2026 в 20-й раз в карьере взяла сет под ноль
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В матче четвертьфинала «Ролан Гаррос» — 2026 восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева в 20-й раз в карьере повесила сопернице «баранку», забрав один из сетов под ноль. В борьбе за выход в полуфинал турнира в Париже россиянка обыграла представительницу Румынии Сорану Кырстю, занимающую в рейтинге WTA 18-е место.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
02 июня 2026, вторник. 12:10 МСК
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		3
         
Сорана Кырстя
18
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя

В следующем круге Андреева за выход в финал сразится с 15-й ракеткой мира украинкой Мартой Костюк.

Женский «Ролан Гаррос» — 2026 завершится 6 июня. Его действующей чемпионкой является американка Кори Гауфф, в прошлом году одолевшая в финале нынешнюю первую ракетку мира Арину Соболенко.

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (ж)
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