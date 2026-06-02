Мирра Андреева в четвертьфинале «РГ»-2026 в 20-й раз в карьере взяла сет под ноль
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В матче четвертьфинала «Ролан Гаррос» — 2026 восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева в 20-й раз в карьере повесила сопернице «баранку», забрав один из сетов под ноль. В борьбе за выход в полуфинал турнира в Париже россиянка обыграла представительницу Румынии Сорану Кырстю, занимающую в рейтинге WTA 18-е место.
Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
02 июня 2026, вторник. 12:10 МСК
8
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
18
Сорана Кырстя
С. Кырстя
В следующем круге Андреева за выход в финал сразится с 15-й ракеткой мира украинкой Мартой Костюк.
Женский «Ролан Гаррос» — 2026 завершится 6 июня. Его действующей чемпионкой является американка Кори Гауфф, в прошлом году одолевшая в финале нынешнюю первую ракетку мира Арину Соболенко.
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