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«Я бы не променял её ни за что на свете». Зверев — о золотой медали на ОИ-2020

«Я бы не променял её ни за что на свете». Зверев — о золотой медали на ОИ-2020
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев ответил, обменял ли бы он свою золотую медаль ОИ-2020 в Токио, Япония, на титул чемпиона турнира «Большого шлема».

«Для меня это невозможно. Олимпийская медаль — самое сложное, что может быть в теннисе, потому что её можно получить только раз в четыре года. Поэтому это особенное достижение. Очень немногие люди её выигрывали. Мы делаем это ради своей страны, ради своих соотечественников. Я бы не променял свою золотую медаль ни за что на свете, но я не против добавить к ней и другие достижения в свой послужной список», — сказал Зверев на пресс-конференции на «Ролан Гаррос».

Сегодня, 2 июня, Зверев обыграл испанца Рафаэля Ходара (29-й номер рейтинга) и вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» (м)
Календарь «Ролан Гаррос» (м)
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