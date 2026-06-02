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Рафаэль Ходар ответил, успел ли посмотреть новый сериал о Надале

Рафаэль Ходар ответил, успел ли посмотреть новый сериал о Надале
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29-я ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Ходар ответил, удалось ли ему посмотреть вышедший на экраны в конце мая документальный сериал о своём соотечественнике, 22-кратном победителе турниров «Большого шлема» Рафаэле Надале.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2026 Ходар проиграл немцу Александру Звереву.

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
02 июня 2026, вторник. 15:50 МСК
Рафаэль Ходар
29
Испания
Рафаэль Ходар
Р. Ходар
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 3 		1 3
7 7 		6 6
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

— Ты был на Центральном корте, где Рафаэль Надаль выиграл множество титулов. Только что вышел документальный фильм об этом. Удалось ли его посмотреть? Или ты сосредоточился на себе и на теннисе?
— Нет, пока не успел. Но, возможно, в ближайшие дни у меня будет побольше времени, постараюсь посмотреть, — сказал Ходар на послематчевой пресс-конференции.

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Комментарии
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