Рафаэль Ходар ответил, успел ли посмотреть новый сериал о Надале
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29-я ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Ходар ответил, удалось ли ему посмотреть вышедший на экраны в конце мая документальный сериал о своём соотечественнике, 22-кратном победителе турниров «Большого шлема» Рафаэле Надале.
В четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2026 Ходар проиграл немцу Александру Звереву.
Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
02 июня 2026, вторник. 15:50 МСК
29
Рафаэль Ходар
Р. Ходар
Окончен
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Александр Зверев
А. Зверев
— Ты был на Центральном корте, где Рафаэль Надаль выиграл множество титулов. Только что вышел документальный фильм об этом. Удалось ли его посмотреть? Или ты сосредоточился на себе и на теннисе?
— Нет, пока не успел. Но, возможно, в ближайшие дни у меня будет побольше времени, постараюсь посмотреть, — сказал Ходар на послематчевой пресс-конференции.
Комментарии
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