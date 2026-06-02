Рафаэль Ходар ответил, успел ли посмотреть новый сериал о Надале

29-я ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Ходар ответил, удалось ли ему посмотреть вышедший на экраны в конце мая документальный сериал о своём соотечественнике, 22-кратном победителе турниров «Большого шлема» Рафаэле Надале.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2026 Ходар проиграл немцу Александру Звереву.

— Ты был на Центральном корте, где Рафаэль Надаль выиграл множество титулов. Только что вышел документальный фильм об этом. Удалось ли его посмотреть? Или ты сосредоточился на себе и на теннисе?

— Нет, пока не успел. Но, возможно, в ближайшие дни у меня будет побольше времени, постараюсь посмотреть, — сказал Ходар на послематчевой пресс-конференции.