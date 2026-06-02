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«Тебе хочется использовать это постоянно». Зверев — об особенностях игры при взрослении

«Тебе хочется использовать это постоянно». Зверев — об особенностях игры при взрослении
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Немецкий теннисист Александр Зверев, занимающий третью строчку мирового рейтинга, рассказал, как меняется стиль игры в процессе взросления.

— Я хотел задать тебе вопрос о вариативности ударов. Мне кажется, что молодым игрокам нужно время, чтобы научиться выбирать удары. Как обстоят дела с этим балансом, с этим поворотным моментом? Когда это меняется? Это приходит с опытом или это то, чему можно научиться?
— Когда ты молод, растёшь и становишься физически сильнее, у тебя автоматически появляется больше оружия в арсенале, и это может застать тебя врасплох. Ты можешь пробить форхенд со скоростью 160 км/ч или подавать со скоростью 225 км/ч — удар, который, возможно, год назад ты не мог выполнить. А когда взрослеешь, становишься мощнее, вдруг начинаешь это делать. Тебе хочется использовать это постоянно. И требуется время, годы в туре, чтобы понять, что не всегда нужно пускать в ход всё своё оружие. Ты должен понять, что это зависит от соперника и его физической формы. Нужно время в туре, — сказал Зверев на пресс-конференции «Ролан Гаррос».

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