«Я понял, что могу играть с кем угодно». Ходар — о выводах после участия в «Ролан Гаррос»

29-я ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Ходар поделился, чему его научил опыт участия в «Ролан Гаррос» — 2026.

В четвертьфинале турнира испанец проиграл Александру Звереву из Германии.

— Чему ты научился, играя на таком уровне на этом турнире? Что ты узнал нового о себе как о теннисисте?

— Все матчи мне позволили понять, что если я хотел сыграть так же, как лучшие теннисисты мира, то следовало иметь более стабильный уровень. Невозможно позволять себе спады во время игр, особенно при пяти сетах. Что касается новых знаний о самом себе, то я понял, что могу играть с кем угодно, но кое-что всё же предстоит усовершенствовать. Такие матчи помогут мне стать лучше. Этому я учусь у самого себя и у других, — сказал Ходар на послематчевой пресс-конференции.