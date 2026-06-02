«Я понял, что могу играть с кем угодно». Ходар — о выводах после участия в «Ролан Гаррос»

29-я ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Ходар поделился, чему его научил опыт участия в «Ролан Гаррос» — 2026.
В четвертьфинале турнира испанец проиграл Александру Звереву из Германии.
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— Чему ты научился, играя на таком уровне на этом турнире? Что ты узнал нового о себе как о теннисисте?
— Все матчи мне позволили понять, что если я хотел сыграть так же, как лучшие теннисисты мира, то следовало иметь более стабильный уровень. Невозможно позволять себе спады во время игр, особенно при пяти сетах. Что касается новых знаний о самом себе, то я понял, что могу играть с кем угодно, но кое-что всё же предстоит усовершенствовать. Такие матчи помогут мне стать лучше. Этому я учусь у самого себя и у других, — сказал Ходар на послематчевой пресс-конференции.
- 2 июня 2026
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