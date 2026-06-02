Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Я понял, что могу играть с кем угодно». Ходар — о выводах после участия в «Ролан Гаррос»

«Я понял, что могу играть с кем угодно». Ходар — о выводах после участия в «Ролан Гаррос»
Комментарии

29-я ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Ходар поделился, чему его научил опыт участия в «Ролан Гаррос» — 2026.

В четвертьфинале турнира испанец проиграл Александру Звереву из Германии.

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
02 июня 2026, вторник. 15:50 МСК
Рафаэль Ходар
29
Испания
Рафаэль Ходар
Р. Ходар
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 3 		1 3
7 7 		6 6
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

— Чему ты научился, играя на таком уровне на этом турнире? Что ты узнал нового о себе как о теннисисте?
— Все матчи мне позволили понять, что если я хотел сыграть так же, как лучшие теннисисты мира, то следовало иметь более стабильный уровень. Невозможно позволять себе спады во время игр, особенно при пяти сетах. Что касается новых знаний о самом себе, то я понял, что могу играть с кем угодно, но кое-что всё же предстоит усовершенствовать. Такие матчи помогут мне стать лучше. Этому я учусь у самого себя и у других, — сказал Ходар на послематчевой пресс-конференции.

Материалы по теме
«Ролан Гаррос» остался без главных звёзд. Кто станет чемпионом без Синнера и Алькараса?
«Ролан Гаррос» остался без главных звёзд. Кто станет чемпионом без Синнера и Алькараса?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android