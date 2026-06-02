«Потрясающий игрок с большим опытом». Ходар — о Звереве после поражения от него на «РГ»

29-я ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Ходар после поражения в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2025 от Александра Зверева, занимающего в рейтинге АТР третье место, положительно высказался о мастерстве соперника.
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— Если принимать во внимание то, как Саша смотрелся сегодня и вообще с начала турнира, считаешь ли ты его фаворитом?
— Ему ещё предстоит выиграть два матча, и у тех, кто будет в полуфинале, шансы такие же. Я им желаю удачи, пусть победит сильнейший. Им будет тот, кто лучше сыграет в выходные.
— Возвращаясь к предыдущему вопросу, можешь описать его сильные стороны? Было ли некое ощущение, что ты временами был далеко от мяча, а он бил слишком сильно?
— Он потрясающий игрок с большим опытом, особенно на таких стадиях и турнирах. Давно играет. Это делает разницу во время напряжённых моментов матча. В общем, он всё делает хорошо. Надеюсь, однажды быть на его уровне. Понимаю, чтобы этого достичь, придётся плотно поработать, — сказал Ходар на послематчевой пресс-конференции.
- 2 июня 2026
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