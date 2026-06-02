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Елена Рыбакина выступит на травяном «пятисотнике» в Лондоне

Елена Рыбакина выступит на травяном «пятисотнике» в Лондоне
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Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина примет участие в турнире категории WTA-500 в Лондоне, который пройдёт на травяном покрытии с 8 по 14 июня. Об этом сообщила пресс-служба турнира у себя на странице в соцсети. В заявлении также говорится, что Рыбакина станет заменой 12-й ракетке мира чешке Линде Носковой в связи с её снятием.

На текущем «Ролан Гаррос» Рыбакина во втором круге сенсационно уступила украинке Юлии Стародубцевой, занимающей в мировом рейтинге (6:3, 1:6, 6:7 (4:10)).

Также ранее стало известно о планах 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира 44-летней американки Серены Уильямс сыграть на этом турнире в парном разряде.

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