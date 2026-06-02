Рафаэль Ходар опубликовал пост после вылета с «Ролан Гаррос» — 2026
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29-я ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Ходар опубликовал у себя на странице в соцсети пост после того, как не смог выйти в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2026 из-за поражения от третьей ракетки мира Александра Зверева.
Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
02 июня 2026, вторник. 15:50 МСК
29
Рафаэль Ходар
Р. Ходар
Окончен
0 : 3
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|6
3
Александр Зверев
А. Зверев
Фото: Matthew Stockman/Getty Images
«Спасибо, «Ролан Гаррос». На этом заканчивается грунтовый сезон, полный впечатлений и полученных уроков. Спасибо каждому за ежедневную поддержку. Поздравляю Александра Зверева и желаю удачи на оставшейся части турнира», — подписал несколько фото с корта Ходар.
В полуфинале «Ролан Гаррос» — 2026 Зверев сразится с победителем матча между Якубом Меншиком и Жоао Фонсекой. Мужской турнир в Париже завершится 7 июня.
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