Рафаэль Ходар опубликовал пост после вылета с «Ролан Гаррос» — 2026

29-я ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Ходар опубликовал у себя на странице в соцсети пост после того, как не смог выйти в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2026 из-за поражения от третьей ракетки мира Александра Зверева.

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

«Спасибо, «Ролан Гаррос». На этом заканчивается грунтовый сезон, полный впечатлений и полученных уроков. Спасибо каждому за ежедневную поддержку. Поздравляю Александра Зверева и желаю удачи на оставшейся части турнира», — подписал несколько фото с корта Ходар.

В полуфинале «Ролан Гаррос» — 2026 Зверев сразится с победителем матча между Якубом Меншиком и Жоао Фонсекой. Мужской турнир в Париже завершится 7 июня.