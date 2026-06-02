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Рафаэль Ходар опубликовал пост после вылета с «Ролан Гаррос» — 2026

Рафаэль Ходар опубликовал пост после вылета с «Ролан Гаррос» — 2026
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29-я ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Ходар опубликовал у себя на странице в соцсети пост после того, как не смог выйти в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2026 из-за поражения от третьей ракетки мира Александра Зверева.

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
02 июня 2026, вторник. 15:50 МСК
Рафаэль Ходар
29
Испания
Рафаэль Ходар
Р. Ходар
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 3 		1 3
7 7 		6 6
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

«Спасибо, «Ролан Гаррос». На этом заканчивается грунтовый сезон, полный впечатлений и полученных уроков. Спасибо каждому за ежедневную поддержку. Поздравляю Александра Зверева и желаю удачи на оставшейся части турнира», — подписал несколько фото с корта Ходар.

В полуфинале «Ролан Гаррос» — 2026 Зверев сразится с победителем матча между Якубом Меншиком и Жоао Фонсекой. Мужской турнир в Париже завершится 7 июня.

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