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Якуб Меншик — Жоао Фонсека, результат матча 2 июня 2026, счёт 3:0, 1/4 финала; Ролан Гаррос 2026

Якуб Меншик обыграл Жоао Фонсеку и вышел в полуфинал «Ролан Гаррос» – 2026
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27-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2026 обыграл соперника из Бразилии Жоао Фонсеку, занимающего в мировом рейтинге 30-е место, и вышел в полуфинал турнира в Париже. Встреча спортсменов продолжалась 2 часа 47 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:3, 7:6 (7:3).

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
02 июня 2026, вторник. 21:35 МСК
Якуб Меншик
27
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7 7
4 		3 6 3
             
Жоао Фонсека
30
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека

По ходу матча Меншик подал навылет 11 раз, сделал четыре двойные ошибки и сумел реализовать 5 брейк-пойнтов из 21 заработанного. Фонсека сделал шесть эйсов, допустил также четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти.

В полуфинале Меншик сразится с третьей ракеткой мира представителем Германии Александром Зверевым.

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (м)
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