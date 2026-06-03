Якуб Меншик обыграл Жоао Фонсеку и вышел в полуфинал «Ролан Гаррос» – 2026
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27-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2026 обыграл соперника из Бразилии Жоао Фонсеку, занимающего в мировом рейтинге 30-е место, и вышел в полуфинал турнира в Париже. Встреча спортсменов продолжалась 2 часа 47 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:3, 7:6 (7:3).
Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
02 июня 2026, вторник. 21:35 МСК
27
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|7 7
|
|3
|6 3
30
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
По ходу матча Меншик подал навылет 11 раз, сделал четыре двойные ошибки и сумел реализовать 5 брейк-пойнтов из 21 заработанного. Фонсека сделал шесть эйсов, допустил также четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти.
В полуфинале Меншик сразится с третьей ракеткой мира представителем Германии Александром Зверевым.
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