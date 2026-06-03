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«Абсолютная чушь». Макинрой — о словах Зверева про отсутствие большого давления на «РГ»

«Абсолютная чушь». Макинрой — о словах Зверева про отсутствие большого давления на «РГ»
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Обладатель семи титулов чемпиона турниров «Большого шлема» американец Джон Макинрой прокомментировал слова третьей ракетки мира немца Александра Зверева о том, что он не испытывает повышенного давления на Открытом чемпионате Франции — 2026, будучи самым высокорейтинговым из оставшихся игроков в сетке.

«Чушь, абсолютная чушь! Давление невероятное. На нём сейчас больше давления, чем было на любом другом турнире в его карьере, это точно. Он лучший игрок в истории мужского тенниса, который никогда не выигрывал «Шлем». И все думают: «Боже мой, как он мог?». Он почти обыграл Карлоса [Алькараса], но не смог. А теперь ему не нужно обыгрывать ни Алькараса, ни Синнера, ни Джоковича. Он должен испытывать большее давление, чем когда либо в карьере», — сказал Макинрой в эфире TNT Sports.

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