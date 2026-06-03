Якуб Меншик впервые в карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема»

27-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик впервые в карьере дошёл до полуфинальной стадии турнира «Большого шлема». В 1/4 финала «Ролан Гаррос» – 2026 он обыграл бразильца Жоао Фонсеку, занимающего в мировом рейтинге 30-е место.

В полуфинале Меншик сразится с третьей ракеткой мира представителем Германии Александром Зверевым.

«Ролан Гаррос» — 2026 среди мужчин завершится 7 июня. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в этом году не принимает участия в турнире из-за травмы. Ранее во втором круге турнира сенсационно уступил его прошлогодний финалист итальянец Янник Синнер.