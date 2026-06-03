Анна Калинская — Майя Хвалинска: где смотреть матч четвертьфинала «Ролан Гаррос» — 2026

Сегодня, 3 июня, на грунтовых кортах Парижа продолжится «Ролан Гаррос» – 2026. В рамках игрового дня за выход в полуфинал сразятся 24-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская и представительница Польши Майя Хвалинска, занимающая в рейтинге WTA 114-е место. Начало встречи запланировано на 12:00 мск. В России встречу не покажут официально. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Калинской и Хвалинской. Также за развитием событий можно будет следить в матч-центре «Чемпионата».

Действующей чемпионкой «Ролан Гаррос» является американка Кори Гауфф, в прошлогоднем финале одолевшая Арину Соболенко.