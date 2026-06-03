«Ролан Гаррос» — 2026, мужчины: результаты матчей на 2 июня

Во вторник, 2 июня, на грунтовых кортах Парижа продолжился розыгрыш «Ролан Гаррос» — 2026 у мужчин. В рамках игрового дня прошли два первых матча четвертьфинала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2026. Мужчины. 1/4 финала. Результаты на 2 июня:

Рафаэль Ходар (Испания) — Александр Зверев (Германия) — 6:7 (3:7), 1:6, 3:6;

Якуб Меншик (Чехия) — Жоао Фонсека (Бразилия) — 6:4, 6:3, 7:6 (7:3).

«Ролан Гаррос» — 2026 среди мужчин завершится 7 июня. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в этом году не принимает участия в турнире из-за травмы. Ранее во втором круге турнира сенсационно уступил его прошлогодний финалист итальянец Янник Синнер.