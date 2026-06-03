Свитолина опубликовала пост после поражения от Костюк в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2026
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Украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала пост после поражения от соотечественницы Марты Костюк в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2026.
Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
02 июня 2026, вторник. 13:30 МСК
7
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
1 : 2
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|2
|3
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|6
|2
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|2
|6
15
Марта Костюк
М. Костюк
«Спасибо, «Ролан Гаррос», — написала Свитолина на личной странице в одной из социальных сетей.
В полуфинале «Ролан Гаррос» Марта Костюк встретится с российской теннисисткой Миррой Андреевой, которая занимает восьмую строчку в рейтинге WTA.
«Ролан Гаррос» – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф, которая проиграла в третьем круге розыгрыша турнира этого года Анастасии Потаповой.
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