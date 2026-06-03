Свитолина опубликовала пост после поражения от Костюк в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2026

Украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала пост после поражения от соотечественницы Марты Костюк в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2026.

«Спасибо, «Ролан Гаррос», — написала Свитолина на личной странице в одной из социальных сетей.

В полуфинале «Ролан Гаррос» Марта Костюк встретится с российской теннисисткой Миррой Андреевой, которая занимает восьмую строчку в рейтинге WTA.

«Ролан Гаррос» – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф, которая проиграла в третьем круге розыгрыша турнира этого года Анастасии Потаповой.