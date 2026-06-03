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«Это очень сложно объяснить». Наоми Осака – об игре против Арины Соболенко

«Это очень сложно объяснить». Наоми Осака – об игре против Арины Соболенко
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16-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака высказалась о первой ракетке мира белоруске Арине Соболенко после поражения в четвёртом круге «Ролан Гаррос».

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
01 июня 2026, понедельник. 21:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		3
         
Наоми Осака
16
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

«Очевидно, Арина отличается от остальных, потому что, вероятно, является самой мощно бьющей теннисисткой в туре. Когда она выполняет укороченный, этот удар становится ещё опаснее, потому что ты знаешь: из любой позиции она также способна завершить розыгрыш виннером. Из-за этого гораздо сложнее предугадать её действия. Она немного напоминает мне Эшли Барти, потому что у той тоже был огромный арсенал ударов: она прекрасно использовала слайс и часто выполняла отличные укороченные.

Честно говоря, я не чувствую, что могу играть против неё расслабленно. Это очень сложно объяснить, потому что она отличается от любой другой теннисистки в туре. Обычно я всегда держу в голове проценты и постоянно что-то просчитываю во время матчей. Иногда это помогает, а иногда, наоборот, мешает. Но когда играешь против Арины, возникает ощущение, что все эти расчёты перестают иметь значение», — приводит слова Осаки Punto de Break.

Соболенко сыграет в следующем круге с россиянкой Дианой Шнайдер.

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