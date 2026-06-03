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«Ролан Гаррос» — 2026, мужчины: расписание матчей 3 июня

«Ролан Гаррос» — 2026, мужчины: расписание матчей 3 июня
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Сегодня, 3 июня, на грунтовых кортах Парижа продолжатся матчи основной сетки Открытого чемпионата Франции — 2026 у мужчин. В рамках соревновательного дня пройдут четвертьфинальные встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2026. мужчины. Четвертьфинал. Расписание на 3 июня (время — московское):

  • 15:00. Феликс Оже-Альяссим (Канада, 4) — Флавио Коболли (Италия, 10);
  • 21:15. Маттео Берреттини (Италия) — Маттео Арнальди (Италия).

Победителем прошлого розыгрыша «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде стал испанский теннисист Карлос Алькарас, обыгравший итальянца Янника Синнера со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).

Календарь «Ролан Гаррос» — 2026
Сетка «Ролан Гаррос» — 2026
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