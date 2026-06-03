Арина Соболенко — Диана Шнайдер: во сколько начало, где смотреть матч 1/4 финала «РГ»-2026

Сегодня, 3 июня, в Париже (Франция) состоится матч 1/4 финала «Ролан Гаррос» – 2026 между первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и россиянкой Дианой Шнайдер, занимающей 23-ю строчку в рейтинге WTA. Матч начнётся не ранее 13:30 мск. В России не предусмотрен официальный показ Открытого чемпионата Франции – 2026. Следить за ходом матча Арина Соболенко – Диана Шнайдер можно в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».

Открытый чемпионат Франции – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф, которая выбыла из розыгрыша турнира этого года в третьем круге, уступив представительнице Австрии Анастасии Потаповой со счётом 6:4, 6:7 (1:7), 4:6.