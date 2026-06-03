Арина Соболенко — Диана Шнайдер: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала «РГ»-2026

Сегодня, 3 июня, в Париже (Франция) состоится матч 1/4 финала «Ролан Гаррос» – 2026 между первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и россиянкой Дианой Шнайдер, занимающей 23-ю строчку в рейтинге WTA. Матч начнётся не ранее 13:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала «Ролан Гаррос» – 2026 Арина Соболенко – Диана Шнайдер.

Стоит отметить, теннисистки встречаются впервые в карьере в рамках матча WTA-тура.

Открытый чемпионат Франции – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф, которая выбыла из розыгрыша турнира этого года в третьем круге, уступив представительнице Австрии Анастасии Потаповой со счётом 6:4, 6:7 (1:7), 4:6.