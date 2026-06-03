Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко — Диана Шнайдер: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала Ролан Гаррос — 2026 начнется не ранее 13:30 мск

Арина Соболенко — Диана Шнайдер: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала «РГ»-2026
Комментарии

Сегодня, 3 июня, в Париже (Франция) состоится матч 1/4 финала «Ролан Гаррос» – 2026 между первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и россиянкой Дианой Шнайдер, занимающей 23-ю строчку в рейтинге WTA. Матч начнётся не ранее 13:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала «Ролан Гаррос» – 2026 Арина Соболенко – Диана Шнайдер.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
03 июня 2026, среда. 13:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Диана Шнайдер
23
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Стоит отметить, теннисистки встречаются впервые в карьере в рамках матча WTA-тура.

Открытый чемпионат Франции – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф, которая выбыла из розыгрыша турнира этого года в третьем круге, уступив представительнице Австрии Анастасии Потаповой со счётом 6:4, 6:7 (1:7), 4:6.

Сетка «Ролан Гаррос» – 2026
Календарь «Ролан Гаррос» – 2026
Материалы по теме
Калинская бьётся за 1/2 финала «Ролан Гаррос»! Ещё сыграют Шнайдер и Соболенко. LIVE!
Live
Калинская бьётся за 1/2 финала «Ролан Гаррос»! Ещё сыграют Шнайдер и Соболенко. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android