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Анна Калинская — Майя Хвалинска: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала Ролан Гаррос — 2026 начнется не ранее 12:00 мск

Анна Калинская — Майя Хвалинска: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала «РГ»-2026
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Сегодня, 3 июня, в Париже (Франция) состоится матч 1/4 финала «Ролан Гаррос» – 2026 между 24-й ракеткой мира российской теннисисткой Анной Калинской и представительницей Польши Анной Хвалинской, занимающей 114-ю строчку в рейтинге WTA. Матч начнётся не ранее 12:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого круга «Ролан Гаррос» – 2026 Анна Калинская – Майя Хвалинска.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
03 июня 2026, среда. 12:00 МСК
Анна Калинская
24
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Не начался
1 2 3
         
         
Майя Хвалинска
114
Польша
Майя Хвалинска
М. Хвалинска

Стоит отметить, теннисистки встречаются впервые в карьере в рамках матча WTA-тура.

Открытый чемпионат Франции – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф, которая выбыла из розыгрыша турнира этого года в третьем круге, уступив представительнице Австрии Анастасии Потаповой со счётом 6:4, 6:7 (1:7), 4:6.

Сетка «Ролан Гаррос» – 2026
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