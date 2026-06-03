Меншик — самый молодой чешский теннисист в Открытой эре в 1/2 финала на ТБШ

27-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик стал самым молодым представителем Чехии, которому удалось выйти в 1/2 финала на турнире «Большого шлема», сообщает Opta Ace. Меншик вышел в полуфинал «Ролан Гаррос» – 2026, обыграв бразильца Жоао Фонсеку со счётом 6:4, 6:3, 7:6 (7:3).

Меншик добился этого результата в возрасте 20 лет и 265 дней. Ранее самым молодым представителем Чехии в полуфиналах турниров «Большого шлема» был восьмикратный победитель мэйджоров Иван Лендл, который выходил в эту стадию турнира в возрасте 21 года и 79 дней на «Ролан Гаррос» – 1981.

За право выйти в финал турнира Якуб Меншик поспорит с немецким теннисистом Александром Зверевым.