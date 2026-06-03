Меншик — самый молодой чешский теннисист в Открытой эре в 1/2 финала на ТБШ
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27-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик стал самым молодым представителем Чехии, которому удалось выйти в 1/2 финала на турнире «Большого шлема», сообщает Opta Ace. Меншик вышел в полуфинал «Ролан Гаррос» – 2026, обыграв бразильца Жоао Фонсеку со счётом 6:4, 6:3, 7:6 (7:3).
Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
02 июня 2026, вторник. 21:35 МСК
27
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|7 7
|
|3
|6 3
30
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Меншик добился этого результата в возрасте 20 лет и 265 дней. Ранее самым молодым представителем Чехии в полуфиналах турниров «Большого шлема» был восьмикратный победитель мэйджоров Иван Лендл, который выходил в эту стадию турнира в возрасте 21 года и 79 дней на «Ролан Гаррос» – 1981.
За право выйти в финал турнира Якуб Меншик поспорит с немецким теннисистом Александром Зверевым.
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