Якуб Меншик стал пятым чешским теннисистом, вышедшим в 1/2 финала на «РГ»

27-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик стал пятым чешским теннисистом, вышедшим в полуфинал на «Ролан Гаррос». Меншик вышел в полуфинал «Ролан Гаррос» – 2026, обыграв бразильца Жоао Фонсеку со счётом 6:4, 6:3, 7:6 (7:3).

Ранее подобного результата добивались восьмикратный победитель мэйджоров Иван Лендл, чемпион Australian Open – 1998 Пётр Корда, экс пятая ракетка мира Иржи Новак и финалист Уимблдона-2010 Томаш Бердых.

За право выйти в финал Открытого чемпионата Франции – 2026 Якуб Меншик поспорит с немецким теннисистом Александром Зверевым.

«Ролан Гаррос» – 2026 проходит с 24 мая по 7 июня. Действующим победителем соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас.