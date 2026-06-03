Якуб Меншик стал пятым чешским теннисистом, вышедшим в 1/2 финала на «РГ»
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27-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик стал пятым чешским теннисистом, вышедшим в полуфинал на «Ролан Гаррос». Меншик вышел в полуфинал «Ролан Гаррос» – 2026, обыграв бразильца Жоао Фонсеку со счётом 6:4, 6:3, 7:6 (7:3).
Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
02 июня 2026, вторник. 21:35 МСК
27
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|7 7
|
|3
|6 3
30
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Ранее подобного результата добивались восьмикратный победитель мэйджоров Иван Лендл, чемпион Australian Open – 1998 Пётр Корда, экс пятая ракетка мира Иржи Новак и финалист Уимблдона-2010 Томаш Бердых.
За право выйти в финал Открытого чемпионата Франции – 2026 Якуб Меншик поспорит с немецким теннисистом Александром Зверевым.
«Ролан Гаррос» – 2026 проходит с 24 мая по 7 июня. Действующим победителем соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас.
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