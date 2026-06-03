«Мне просто всё равно». Зверев ответил на вопрос о возможных соперниках на «Ролан Гаррос»

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев ответил на вопрос о следующих потенциальных соперниках после победы в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2026 с испанцем Рафаэлем Ходаром. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 6:1, 6:3. В полуфинале Зверев сыграет с чехом Якубом Меншиком.

«Тот, кого я знаю лучше всего, — это Маттео Берреттини, но, по‑моему, у Маттео всегда был высокий уровень, и для него речь просто в том, чтобы продемонстрировать его на корте. Я не удивлён, что он вернул себе прежний уровень — во всяком случае, для меня это не сюрприз.

Самый большой сюрприз, без сомнения, — Маттео Арнальди. Я думаю о его рейтинге и о том, чего он добивался в прошлом. Думаю, в случае с Коболли мы знали о его потенциале. О Берреттини мы знаем, что он был финалистом турнира «Большого шлема». Он способен показывать фантастический теннис. Если говорить о сюрпризе, то это, безусловно, Арнальди — но, повторюсь, это потрясающий теннисист.

У меня впечатление, что сетка сильно раскрылась в верхней половине. У меня ощущение, что в нижней половине это менее заметно. Конечно, благодаря победе Жоао Фонсеки, который обыграл Джоковича, — это важный матч, открывший сетку. Всё остальное в нижней части выглядит довольно обычным. В верхней части, разумеется, ситуация иная.

С кем бы я предпочёл сыграть? Честно говоря, мне всё равно. Нет, мне просто всё равно. Для меня это не имеет значения», — приводит слова Зверева We love tennis.