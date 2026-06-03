«Мне просто всё равно». Зверев ответил на вопрос о возможных соперниках на «Ролан Гаррос»

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев ответил на вопрос о следующих потенциальных соперниках после победы в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2026 с испанцем Рафаэлем Ходаром. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 6:1, 6:3. В полуфинале Зверев сыграет с чехом Якубом Меншиком.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|1
|3
|
|6
|6
«Тот, кого я знаю лучше всего, — это Маттео Берреттини, но, по‑моему, у Маттео всегда был высокий уровень, и для него речь просто в том, чтобы продемонстрировать его на корте. Я не удивлён, что он вернул себе прежний уровень — во всяком случае, для меня это не сюрприз.
Самый большой сюрприз, без сомнения, — Маттео Арнальди. Я думаю о его рейтинге и о том, чего он добивался в прошлом. Думаю, в случае с Коболли мы знали о его потенциале. О Берреттини мы знаем, что он был финалистом турнира «Большого шлема». Он способен показывать фантастический теннис. Если говорить о сюрпризе, то это, безусловно, Арнальди — но, повторюсь, это потрясающий теннисист.
У меня впечатление, что сетка сильно раскрылась в верхней половине. У меня ощущение, что в нижней половине это менее заметно. Конечно, благодаря победе Жоао Фонсеки, который обыграл Джоковича, — это важный матч, открывший сетку. Всё остальное в нижней части выглядит довольно обычным. В верхней части, разумеется, ситуация иная.
С кем бы я предпочёл сыграть? Честно говоря, мне всё равно. Нет, мне просто всё равно. Для меня это не имеет значения», — приводит слова Зверева We love tennis.
- 3 июня 2026
-
10:54
-
10:39
-
10:30
-
10:18
-
10:00
-
09:50
-
09:45
-
09:40
-
09:18
-
09:00
-
08:32
-
02:46
-
02:34
-
00:52
-
00:36
-
00:30
-
00:23
-
00:18
- 2 июня 2026
-
23:58
-
23:31
-
23:16
-
22:56
-
22:31
-
22:20
-
22:09
-
21:44
-
21:39
-
21:35
-
21:21
-
21:07
-
20:53
-
20:37
-
20:28
-
20:22
-
20:10