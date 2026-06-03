Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Мне просто всё равно». Зверев ответил на вопрос о возможных соперниках на «Ролан Гаррос»

«Мне просто всё равно». Зверев ответил на вопрос о возможных соперниках на «Ролан Гаррос»
Комментарии

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев ответил на вопрос о следующих потенциальных соперниках после победы в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2026 с испанцем Рафаэлем Ходаром. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 6:1, 6:3. В полуфинале Зверев сыграет с чехом Якубом Меншиком.

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
02 июня 2026, вторник. 15:50 МСК
Рафаэль Ходар
29
Испания
Рафаэль Ходар
Р. Ходар
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 3 		1 3
7 7 		6 6
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Тот, кого я знаю лучше всего, — это Маттео Берреттини, но, по‑моему, у Маттео всегда был высокий уровень, и для него речь просто в том, чтобы продемонстрировать его на корте. Я не удивлён, что он вернул себе прежний уровень — во всяком случае, для меня это не сюрприз.

Самый большой сюрприз, без сомнения, — Маттео Арнальди. Я думаю о его рейтинге и о том, чего он добивался в прошлом. Думаю, в случае с Коболли мы знали о его потенциале. О Берреттини мы знаем, что он был финалистом турнира «Большого шлема». Он способен показывать фантастический теннис. Если говорить о сюрпризе, то это, безусловно, Арнальди — но, повторюсь, это потрясающий теннисист.

У меня впечатление, что сетка сильно раскрылась в верхней половине. У меня ощущение, что в нижней половине это менее заметно. Конечно, благодаря победе Жоао Фонсеки, который обыграл Джоковича, — это важный матч, открывший сетку. Всё остальное в нижней части выглядит довольно обычным. В верхней части, разумеется, ситуация иная.

С кем бы я предпочёл сыграть? Честно говоря, мне всё равно. Нет, мне просто всё равно. Для меня это не имеет значения», — приводит слова Зверева We love tennis.

Материалы по теме
«Вегас» обыграл «Каролину», Зверев сыграет с Меншиком в полуфинале «РГ». Главное к утру
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android