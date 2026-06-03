Жоао Фонсека оценил своё выстуление на «Ролан Гаррос» — 2026

30-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека оценил своё выступление на «Ролан Гаррос» – 2026. Бразилец уступил в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции – 2026 чеху Якубу Меншику со счётом 4:6, 3:6, 6:7 (3:7).

«Тяжёлый матч, но в целом это очень позитивная неделя. Я хорошо играл в течение недели, и, да, учитывая, что я вернулся после небольшой травмы и не имел особых ожиданий от турнира, у меня получился хороший результат. Так что, как я сказал, сегодня тяжело, но это точно позитивная неделя.

Да, я с нетерпением жду следующих турниров. Этот турнир даёт мне больше уверенности и убеждённости продолжать, а также лучше понимать своё тело и свои пределы», – сказал Фонсека на пресс-конференции «Ролан Гаррос» – 2026.