«Ради бога, не сопровождайте их в туалет». Кафельников — о слежке за теннисистами

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников сравнил жизнь теннисистов в его и нынешнее поколение.

«В то время с нами не было этих больших команд сопровождения. Я был со своим тренером и физиотерапевтом. Всего три человека — и всё. Даже агенты держались в стороне. Они никогда не сидели на трибунах. Мои родители никогда не сопровождали меня на турнирах, потому что знали: для меня важно иметь собственное пространство.

Сейчас на одного игрока приходится 20 человек. Кто‑то стирает ему одежду, кто‑то чистит зубы. И ещё все эти блогеры, которые повсюду следуют за игроками, чтобы сделать фотографии плохого качества… Но, ради бога, не сопровождайте их в туалет! Это настолько удручающе!» — приводит слова Кафельникова We love tennis со ссылкой на L'Équipe.