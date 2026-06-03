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Меншик стал первым чешским теннисистом с 2010 года, вышедшим в 1/2 финала на «РГ»

Меншик стал первым чешским теннисистом с 2010 года, вышедшим в 1/2 финала на «РГ»
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27-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик стал первым чешским теннисистом с 2010 года, которому удалось выйти в 1/2 финала на Открытом чемпионате Франции. Меншик вышел в полуфинал «Ролан Гаррос» – 2026, обыграв бразильца Жоао Фонсеку со счётом 6:4, 6:3, 7:6 (7:3).

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
02 июня 2026, вторник. 21:35 МСК
Якуб Меншик
27
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7 7
4 		3 6 3
             
Жоао Фонсека
30
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека

В 2010 году в полуфинале турнира принимал участие финалист Уимблдона-2010 Томаш Бердых, который уступил шведу Робину Содерлингу со счётом 3:6, 6:3, 7:5, 3:6, 3:6.

За право выйти в финал Открытого чемпионата Франции – 2026 Якуб Меншик поспорит с немецким теннисистом Александром Зверевым.

«Ролан Гаррос» – 2026 проходит с 24 мая по 7 июня. Действующим победителем соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас.

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