Меншик стал первым чешским теннисистом с 2010 года, вышедшим в 1/2 финала на «РГ»

27-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик стал первым чешским теннисистом с 2010 года, которому удалось выйти в 1/2 финала на Открытом чемпионате Франции. Меншик вышел в полуфинал «Ролан Гаррос» – 2026, обыграв бразильца Жоао Фонсеку со счётом 6:4, 6:3, 7:6 (7:3).

В 2010 году в полуфинале турнира принимал участие финалист Уимблдона-2010 Томаш Бердых, который уступил шведу Робину Содерлингу со счётом 3:6, 6:3, 7:5, 3:6, 3:6.

За право выйти в финал Открытого чемпионата Франции – 2026 Якуб Меншик поспорит с немецким теннисистом Александром Зверевым.

«Ролан Гаррос» – 2026 проходит с 24 мая по 7 июня. Действующим победителем соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас.