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Меншик прокомментировал победу над Фонсекой в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2026

Меншик прокомментировал победу над Фонсекой в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2026
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27-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик прокомментировал победу в матче 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2026 над бразильцем Жоао Фонсекой со счётом 6:4, 6:3, 7:6 (7:3).

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
02 июня 2026, вторник. 21:35 МСК
Якуб Меншик
27
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7 7
4 		3 6 3
             
Жоао Фонсека
30
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека

«Очевидно, это был очень тяжёлый матч, и от нас обоих, и от публики, и от всех ожидания были большими. Я очень доволен своим выступлением в целом.

Последние 20-30 минут матча были просто безумными по уровню с обеих сторон и с большим количеством ключевых моментов.

Даже после тех матчболов, которые я не реализовал, когда я вёл 6-5, я рад, что сумел сохранить ментальную концентрацию и спокойствие и поднять свой уровень в тай-брейке и выиграть его», – сказал Меншик на пресс-конференции после матча.

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