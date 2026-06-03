Меншик прокомментировал победу над Фонсекой в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2026
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27-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик прокомментировал победу в матче 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2026 над бразильцем Жоао Фонсекой со счётом 6:4, 6:3, 7:6 (7:3).
Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
02 июня 2026, вторник. 21:35 МСК
27
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|7 7
|
|3
|6 3
30
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
«Очевидно, это был очень тяжёлый матч, и от нас обоих, и от публики, и от всех ожидания были большими. Я очень доволен своим выступлением в целом.
Последние 20-30 минут матча были просто безумными по уровню с обеих сторон и с большим количеством ключевых моментов.
Даже после тех матчболов, которые я не реализовал, когда я вёл 6-5, я рад, что сумел сохранить ментальную концентрацию и спокойствие и поднять свой уровень в тай-брейке и выиграть его», – сказал Меншик на пресс-конференции после матча.
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