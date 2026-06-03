Меншик прокомментировал победу над Фонсекой в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2026

27-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик прокомментировал победу в матче 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2026 над бразильцем Жоао Фонсекой со счётом 6:4, 6:3, 7:6 (7:3).

«Очевидно, это был очень тяжёлый матч, и от нас обоих, и от публики, и от всех ожидания были большими. Я очень доволен своим выступлением в целом.

Последние 20-30 минут матча были просто безумными по уровню с обеих сторон и с большим количеством ключевых моментов.

Даже после тех матчболов, которые я не реализовал, когда я вёл 6-5, я рад, что сумел сохранить ментальную концентрацию и спокойствие и поднять свой уровень в тай-брейке и выиграть его», – сказал Меншик на пресс-конференции после матча.