Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева рассказала, влияют ли на её игру погодные условия на «РГ»-2026

Мирра Андреева рассказала, влияют ли на её игру погодные условия на «РГ»-2026
Комментарии

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, влияют ли на её игру на Открытом чемпионате Франции – 2026 погодные условия.

– В первые дни этого турнира было невероятно жарко, сейчас стало прохладно. Ты как-то меняешь свою игру в зависимости от таких изменений погоды?
– Не особо. Раньше я даже не замечала таких изменений. Иногда Кончита говорила мне: «О, стало жарче, может, стоит немного изменить натяжение струн или, не знаю, скорректировать игру». А я отвечала: «Слушай, я не чувствую разницы».

Поэтому я всегда играю с одинаковым натяжением, у меня всегда один и тот же стиль игры и один и тот же настрой — неважно, холодно или жарко. Так что я не уделяю этому слишком много внимания и не усложняю себе голову. И всё нормально, – сказала Андреева в студии TNT Sports.

Материалы по теме
Калинская в сете от поражения на «Ролан Гаррос»! Ещё сыграют Шнайдер и Соболенко. LIVE!
Live
Калинская в сете от поражения на «Ролан Гаррос»! Ещё сыграют Шнайдер и Соболенко. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android