Мирра Андреева рассказала, влияют ли на её игру погодные условия на «РГ»-2026

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, влияют ли на её игру на Открытом чемпионате Франции – 2026 погодные условия.

– В первые дни этого турнира было невероятно жарко, сейчас стало прохладно. Ты как-то меняешь свою игру в зависимости от таких изменений погоды?

– Не особо. Раньше я даже не замечала таких изменений. Иногда Кончита говорила мне: «О, стало жарче, может, стоит немного изменить натяжение струн или, не знаю, скорректировать игру». А я отвечала: «Слушай, я не чувствую разницы».

Поэтому я всегда играю с одинаковым натяжением, у меня всегда один и тот же стиль игры и один и тот же настрой — неважно, холодно или жарко. Так что я не уделяю этому слишком много внимания и не усложняю себе голову. И всё нормально, – сказала Андреева в студии TNT Sports.