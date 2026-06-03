Макки: Фонсека выиграет несколько турниров «Большого шлема»

Известный американский тренер по теннису Рик Макки высказался о 30-й ракетке мира Жоао Фонсеке. Бразилец уступил в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции – 2026 чеху Якубу Меншику со счётом 4:6, 3:6, 6:7 (3:7).

«Фонсека выиграет несколько турниров «Большого шлема» благодаря мужеству. В арсенале бразильского игрока есть все необходимые козыри. Оставаться под давлением в решающие моменты порой может стоить ему отдельных матчей. Однако именно благодаря вере в себя и готовности идти ва‑банк с исключительным пылом «бразильский бластер» завоюет турниры «Большого шлема» и поднимется ещё выше», — приводит слова Макки We love tennis.