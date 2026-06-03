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Макки: Фонсека выиграет несколько турниров «Большого шлема»

Макки: Фонсека выиграет несколько турниров «Большого шлема»
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Известный американский тренер по теннису Рик Макки высказался о 30-й ракетке мира Жоао Фонсеке. Бразилец уступил в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции – 2026 чеху Якубу Меншику со счётом 4:6, 3:6, 6:7 (3:7).

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
02 июня 2026, вторник. 21:35 МСК
Якуб Меншик
27
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7 7
4 		3 6 3
             
Жоао Фонсека
30
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека

«Фонсека выиграет несколько турниров «Большого шлема» благодаря мужеству. В арсенале бразильского игрока есть все необходимые козыри. Оставаться под давлением в решающие моменты порой может стоить ему отдельных матчей. Однако именно благодаря вере в себя и готовности идти ва‑банк с исключительным пылом «бразильский бластер» завоюет турниры «Большого шлема» и поднимется ещё выше», — приводит слова Макки We love tennis.

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