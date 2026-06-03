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«Очень ему благодарен». Якуб Меншик — о тренировках с Новаком Джоковичем в юности

«Очень ему благодарен». Якуб Меншик — о тренировках с Новаком Джоковичем в юности
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27-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик рассказал, как тренировки с сербом Новаком Джоковичем в юном возрасте помогли ему в улучшении своей игры.

– У тебя особые отношения с Новаком Джоковичем. Он приглашал тебя на тренировку в Черногорию. Он передавал тебе какие-то секреты, которые ты используешь сейчас?
– Наши отношения с Новаком действительно особенные, и я очень ему благодарен. Ещё до появлении в ATP-туре, когда я был юниором, он пригласил меня, увидел во мне потенциал.

Это был невероятный опыт. Тогда я ещё даже не был готов к уровню ATP и не играл на крупных турнирах — это было скорее знакомство с туром и тем, как всё работает.

И теперь, с опытом участия в турнирах «Большого шлема», я понимаю, что это был ключевой момент — я смог перенести эти знания и применять их сейчас, – сказал Меншик на пресс-конференции «Ролан Гаррос» — 2026.

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