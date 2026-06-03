Калинская — Хвалиньская: полька выиграла на тай-брейке первый сет 1/2 финала «РГ» — 2026

В эти минуты в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Франции — 2026 встречаются 24-я ракетка мира 27-летняя российская теннисистка Анна Калинская и 114-й номер рейтинга 24-летняя представительница Польши Майя Хвалиньска. Польская теннисистка выиграла первый сет со счётом 7:6 (7:3). На этот отрезок встречи спортсменками было затрачен 1 час 10 минут.
|1
|2
|3
|
|1
|
|1
Следить за ходом встречи Анна Калинская – Майя Хвалиньска можно в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».
На момент написания новости в игре идёт перерыв между первым и вторым сетами. Отметим, что теннисистки впервые встречаются друг с другом в рамках WTA-тура.
Открытый чемпионат Франции – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф, которая выбыла из розыгрыша турнира этого года в третьем круге, уступив Анастасии Потаповой со счётом 6:4, 6:7 (1:7), 4:6.
- 3 июня 2026
-
13:24
-
13:22
-
13:11
-
13:04
-
12:53
-
12:35
-
12:15
-
11:41
-
11:23
-
11:12
-
10:54
-
10:39
-
10:30
-
10:18
-
10:00
-
09:50
-
09:45
-
09:40
-
09:18
-
09:00
-
08:32
-
02:46
-
02:34
-
00:52
-
00:36
-
00:30
-
00:23
-
00:18
- 2 июня 2026
-
23:58
-
23:31
-
23:16
-
22:56
-
22:31
-
22:20
-
22:09