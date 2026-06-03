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Калинская — Хвалиньская: полька выиграла на тай-брейке первый сет 1/2 финала «РГ» — 2026

Калинская — Хвалиньская: полька выиграла на тай-брейке первый сет 1/2 финала «РГ» — 2026
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В эти минуты в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Франции — 2026 встречаются 24-я ракетка мира 27-летняя российская теннисистка Анна Калинская и 114-й номер рейтинга 24-летняя представительница Польши Майя Хвалиньска. Польская теннисистка выиграла первый сет со счётом 7:6 (7:3). На этот отрезок встречи спортсменками было затрачен 1 час 10 минут.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
03 июня 2026, среда. 12:10 МСК
Анна Калинская
24
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
6 3 		1
7 7 		1
         
Майя Хвалиньская
114
Польша
Майя Хвалиньская
М. Хвалиньская

Следить за ходом встречи Анна Калинская – Майя Хвалиньска можно в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».

На момент написания новости в игре идёт перерыв между первым и вторым сетами. Отметим, что теннисистки впервые встречаются друг с другом в рамках WTA-тура.

Открытый чемпионат Франции – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф, которая выбыла из розыгрыша турнира этого года в третьем круге, уступив Анастасии Потаповой со счётом 6:4, 6:7 (1:7), 4:6.

Сетка «Ролан Гаррос» – 2026
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