Калинская — Хвалиньская: полька выиграла на тай-брейке первый сет 1/2 финала «РГ» — 2026

В эти минуты в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Франции — 2026 встречаются 24-я ракетка мира 27-летняя российская теннисистка Анна Калинская и 114-й номер рейтинга 24-летняя представительница Польши Майя Хвалиньска. Польская теннисистка выиграла первый сет со счётом 7:6 (7:3). На этот отрезок встречи спортсменками было затрачен 1 час 10 минут.

Следить за ходом встречи Анна Калинская – Майя Хвалиньска можно в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».

На момент написания новости в игре идёт перерыв между первым и вторым сетами. Отметим, что теннисистки впервые встречаются друг с другом в рамках WTA-тура.

Открытый чемпионат Франции – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф, которая выбыла из розыгрыша турнира этого года в третьем круге, уступив Анастасии Потаповой со счётом 6:4, 6:7 (1:7), 4:6.