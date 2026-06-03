Зверев: есть группа молодых игроков, которые демонстрируют фантастический теннис
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о прогрессе молодых теннисистов после победы в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2026 с испанцем Рафаэлем Ходаром. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 6:1, 6:3. В полуфинале Зверев сыграет с чехом Якубом Меншиком.
Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
02 июня 2026, вторник. 15:50 МСК
29
Рафаэль Ходар
Р. Ходар
Окончен
0 : 3
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|2
|3
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|1
|3
|
|6
|6
3
Александр Зверев
А. Зверев
«Это показывает, что у нас есть группа молодых игроков, которые сейчас демонстрируют фантастический теннис. Ничего другого, ни больше ни меньше. Для меня это не имеет значения. Я концентрируюсь на следующем матче и на том, что могу контролировать. Сейчас на турнире много фантастических молодых игроков — у них большой потенциал. Мне нужно верить в себя, доверять своему стилю игры и просто выполнять свою работу», — приводит слова Зверева We love tennis.
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