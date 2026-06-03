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Зверев: есть группа молодых игроков, которые демонстрируют фантастический теннис

Зверев: есть группа молодых игроков, которые демонстрируют фантастический теннис
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о прогрессе молодых теннисистов после победы в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2026 с испанцем Рафаэлем Ходаром. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 6:1, 6:3. В полуфинале Зверев сыграет с чехом Якубом Меншиком.

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
02 июня 2026, вторник. 15:50 МСК
Рафаэль Ходар
29
Испания
Рафаэль Ходар
Р. Ходар
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 3 		1 3
7 7 		6 6
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Это показывает, что у нас есть группа молодых игроков, которые сейчас демонстрируют фантастический теннис. Ничего другого, ни больше ни меньше. Для меня это не имеет значения. Я концентрируюсь на следующем матче и на том, что могу контролировать. Сейчас на турнире много фантастических молодых игроков — у них большой потенциал. Мне нужно верить в себя, доверять своему стилю игры и просто выполнять свою работу», — приводит слова Зверева We love tennis.

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