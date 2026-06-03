«Меня это не смущает». Мирра Андреева высказалась о сравнении с Мартиной Хингис

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как относится к сравнению своих результатов на Открытом чемпионате Франции –2026 с тем, что демонстрировала пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» швейцарка Мартина Хингис на старте карьеры.

– Ты первый тинейджер, который вышел в четвертьфинал на «Ролан Гаррос» три раза подряд со времён Мартины Хингис в 90-х. Тебе что-то говорит имя Мартина Хингис?

– Да, конечно. Я много раз смотрела её игру и также часто слышала сравнения моего стиля игры с её стилем.

И меня это не смущает, потому что она была потрясающей теннисисткой, и мне очень нравится, как она играла. И если мой стиль сравнивают с её стилем, то, учитывая, что она — чемпионка турниров «Большого шлема», я точно не буду на это жаловаться, – сказала Андреева в студии Tennis Channel.