Феликс Оже-Альяссим: Коболли, возможно, скоро войдёт в топ‑10

Шестая ракетка мира Феликс Оже-Альяссим ответил на вопрос о фаворите «Ролан Гаррос» — 2026.

«Существует определённое давление. Впрочем, для меня тоже не в новинку быть фаворитом в матче. Для меня не в новинку выходить на матч, в котором предстоит серьёзное противостояние и в котором я хочу победить. Но я хочу с уважением относиться ко всем своим соперникам в раздевалке. Вы с ними не будете играть — а я буду, и мы все увидимся в раздевалке.

Я также не могу сидеть здесь и говорить, что это лёгкая прогулка, только потому, что Синнера или Джоковича здесь нет. Здесь есть Коболли, который, возможно, скоро войдёт в топ‑10, а ещё — бывший финалист турнира «Большого шлема» Маттео Берреттини, который тоже возвращается в строй с новыми силами. Дело не в том, что я принимаю или отвергаю этот ярлык фаворита, — просто я концентрируюсь на том, что мне нужно сделать», — приводит слова Оже-Альяссима We love tennis.