Селиваненко: Шнайдер способна дать бой Соболенко в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко оценил перспективы российской теннисистки Дианы Шнайдер в предстоящем матче 1/4 финала «Ролан Гаррос» – 2026 с белоруской Ариной Соболенко. Встреча состоится сегодня, 3 июня.

«И Арина Соболенко, и Диана Шнайдер показывают в Париже отличный теннис. Арина всегда выходит на игру фаворитом, однако Диана способна дать ей бой. Тем более мы каждый день на «Ролан Гаррос» в этом году становимся свидетелями самых неожиданных результатов», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

«Ролан Гаррос» – 2026 проходит с 24 мая оп 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская тенниситка Кори Гауфф.