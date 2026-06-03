Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Селиваненко: Шнайдер способна дать бой Соболенко в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Селиваненко: Шнайдер способна дать бой Соболенко в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
Комментарии

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко оценил перспективы российской теннисистки Дианы Шнайдер в предстоящем матче 1/4 финала «Ролан Гаррос» – 2026 с белоруской Ариной Соболенко. Встреча состоится сегодня, 3 июня.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
03 июня 2026, среда. 14:20 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Диана Шнайдер
23
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

«И Арина Соболенко, и Диана Шнайдер показывают в Париже отличный теннис. Арина всегда выходит на игру фаворитом, однако Диана способна дать ей бой. Тем более мы каждый день на «Ролан Гаррос» в этом году становимся свидетелями самых неожиданных результатов», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

«Ролан Гаррос» – 2026 проходит с 24 мая оп 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская тенниситка Кори Гауфф.

Материалы по теме
Калинская проиграла на «Ролан Гаррос»! Ещё сразятся Шнайдер и Соболенко. LIVE!
Live
Калинская проиграла на «Ролан Гаррос»! Ещё сразятся Шнайдер и Соболенко. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android