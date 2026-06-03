Селиваненко: Шнайдер способна дать бой Соболенко в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
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Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко оценил перспективы российской теннисистки Дианы Шнайдер в предстоящем матче 1/4 финала «Ролан Гаррос» – 2026 с белоруской Ариной Соболенко. Встреча состоится сегодня, 3 июня.
Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
03 июня 2026, среда. 14:20 МСК
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Арина Соболенко
А. Соболенко
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Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
«И Арина Соболенко, и Диана Шнайдер показывают в Париже отличный теннис. Арина всегда выходит на игру фаворитом, однако Диана способна дать ей бой. Тем более мы каждый день на «Ролан Гаррос» в этом году становимся свидетелями самых неожиданных результатов», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
«Ролан Гаррос» – 2026 проходит с 24 мая оп 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская тенниситка Кори Гауфф.
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