Анна Калинская проиграла 114-й ракетке мира и не смогла выйти в 1/2 финала «РГ»-2026
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24-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в 1/2 финала Открытого чемпионата Франции – 2026, уступив польке Майе Хвалиньской (114-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (3:7), 3:6.
Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
03 июня 2026, среда. 12:10 МСК
24
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
114
Майя Хвалиньская
М. Хвалиньская
Теннисистки провели на корте 1 час 55 минут. За время матча Калинская выполнила одну подачу навылет, допустив при этом шесть двойных ошибок, а также смогла реализовать 5 из 11 брейк-пойнтов. Майя Хвалиньская не сделала в игре эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала семь брейк-пойнтов из восьми.
В полуфинале Ролан Гаррос – 2026 Майя Хвалиньская сыграет с победительницей встречи Арина Соболенко (Беларусь) – Диана Шнайдер (Россия).
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