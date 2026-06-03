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Селиваненко оценил шансы Мирры Андреевой на выход в финал «Ролан Гаррос»

Селиваненко оценил шансы Мирры Андреевой на выход в финал «Ролан Гаррос»
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Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко оценил перспективы российской теннисистки Мирры Андреевой на выход в финал «Ролан Гаррос» — 2026. В полуфинале Андреева сразится с 15-й ракеткой мира Мартой Костюк 4 июня.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
04 июня 2026, четверг. 16:00 МСК
Марта Костюк
15
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«На мой взгляд, здесь сложно назвать фаворита: и у Мирры Андреевой, и у Марты Костюк достаточно игровых аргументов, чтобы претендовать на победу. Полуфинал турнира «Большого шлема» всегда волнителен для любого игрока. Многое зависит от того, кто как справится со своими эмоциями», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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