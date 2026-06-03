Хвалиньска — шестая теннисистка в Открытой эре с 1/2 финала ТБШ после квалификации

114-я ракетка мира польская теннисистка Майя Хвалиньска стала шестой теннисисткой в Открытой эре, которой удалось выйти в 1/2 финала на турнире «Большого шлема», преодолев квалификацию, сообщает Opta Ace. В 1/4 финала «Ролан Гаррос» – 2026 полька была сильнее российской теннисистки Анна Калинской (7:6 (7:3), 6:3).

Ранее подобного достижения добивались австралийка Кристин Мэтисон (Australian Open – 1978), американка Александра Стивенсон (Уимблдон-1998), аргентинская теннисистка Надя Подорошка («Ролан Гаррос» – 2020) и британка Эмма Радукану (US Open – 2021).

За право сыграть в решающем матче Открытого чемпионата Франции – 2026 Майя Хвалиньска поспорит с победительницей встречи Арина Соболенко (Беларусь) – Диана Шнайдер (Россия).