«Каждый мой матч здесь — какое-то безумие». Хвалиньска — о победе над Калинской на «РГ»
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114-я ракетка мира польская теннисистка Майя Хвалиньска прокомментировала победу в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции – 2026 над россиянкой Анной Калинской (7:6 (7:3), 6:3).
Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
03 июня 2026, среда. 12:10 МСК
24
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
0 : 2
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114
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
– Честно, я сама не понимаю, что происходит. Я знаю, что повторяюсь, но каждый мой матч здесь — это какое-то безумие. Я очень-очень благодарна.
– Ты начала турнир с квалификации. Сегодня ты выиграла свой восьмой матч подряд… насколько ты уверена в своей игре и в своей способности показывать такой уровень?
– Честно, не знаю. Я просто стараюсь выигрывать каждый матч, который играю. Я не сосредотачиваюсь на уверенности. Я играю против лучших теннисисток мира. Я не сравниваю себя с ними, – сказала Хвалиньска в интервью на корте после матча.
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