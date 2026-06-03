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«Каждый мой матч здесь — какое-то безумие». Хвалиньска — о победе над Калинской на «РГ»

«Каждый мой матч здесь — какое-то безумие». Хвалиньска — о победе над Калинской на «РГ»
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114-я ракетка мира польская теннисистка Майя Хвалиньска прокомментировала победу в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции – 2026 над россиянкой Анной Калинской (7:6 (7:3), 6:3).

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
03 июня 2026, среда. 12:10 МСК
Анна Калинская
24
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		3
7 7 		6
         
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска

– Честно, я сама не понимаю, что происходит. Я знаю, что повторяюсь, но каждый мой матч здесь — это какое-то безумие. Я очень-очень благодарна.

– Ты начала турнир с квалификации. Сегодня ты выиграла свой восьмой матч подряд… насколько ты уверена в своей игре и в своей способности показывать такой уровень?
– Честно, не знаю. Я просто стараюсь выигрывать каждый матч, который играю. Я не сосредотачиваюсь на уверенности. Я играю против лучших теннисисток мира. Я не сравниваю себя с ними, – сказала Хвалиньска в интервью на корте после матча.

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