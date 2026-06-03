«Каждый мой матч здесь — какое-то безумие». Хвалиньска — о победе над Калинской на «РГ»

114-я ракетка мира польская теннисистка Майя Хвалиньска прокомментировала победу в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции – 2026 над россиянкой Анной Калинской (7:6 (7:3), 6:3).

– Честно, я сама не понимаю, что происходит. Я знаю, что повторяюсь, но каждый мой матч здесь — это какое-то безумие. Я очень-очень благодарна.

– Ты начала турнир с квалификации. Сегодня ты выиграла свой восьмой матч подряд… насколько ты уверена в своей игре и в своей способности показывать такой уровень?

– Честно, не знаю. Я просто стараюсь выигрывать каждый матч, который играю. Я не сосредотачиваюсь на уверенности. Я играю против лучших теннисисток мира. Я не сравниваю себя с ними, – сказала Хвалиньска в интервью на корте после матча.