Хвалиньска — вторая теннисистка из Польши в Открытой эре с 1/2 финала на «Ролан Гаррос»

114-я ракетка мира польская теннисистка Майя Хвалиньска стала лишь второй представительницей Польши, которой удалось выйти в 1/2 финала на «Ролан Гаррос», сообщает Opta Ace. В 1/4 финала Открытого чемпионата Франции – 2026 Хвалиньска обыграла россиянку Анну Калинскую со счётом (7:6 (7:3), 6:3).

Лучшим результатом среди всех польских теннисистов в Открытой эре на «Ролан Гаррос», как среди женщин, так и среди мужчин, может похвастать лишь шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Ига Швёнтек, которая четыре раза побеждала на Открытом чемпионате Франции и пять раз выходила в полуфинал турнира.

За право сыграть в решающем матче «Ролан Гаррос» – 2026 Майя Хвалиньска поспорит с победительницей встречи Арина Соболенко (Беларусь) – Диана Шнайдер (Россия).