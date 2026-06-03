Шнайдер — Соболенко: белоруска выиграла первый сет матча 1/2 финала «РГ»-2026

В эти минуты в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Франции — 2026 встречаются 23-я ракетка мира 22-летняя российская теннисистка Диана Шнайдер и первый номер рейтинга 28-летняя представительница Беларуси Арина Соболенко. Белоруска выиграла первый сет со счётом 6:3. На этот отрезок встречи спортсменками было затрачено 48 минут.
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Следить за ходом встречи Диана Шнайдер – Арина Соболенко можно в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».
На момент написания новости в игре идёт перерыв между первым и вторым сетами. Отметим, что теннисистки впервые встречаются друг с другом в рамках WTA-тура.
Открытый чемпионат Франции – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф, которая выбыла из розыгрыша турнира этого года в третьем круге, уступив Анастасии Потаповой со счётом 6:4, 6:7 (1:7), 4:6.
- 3 июня 2026
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