Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Майя Хвалиньска заработает на «Ролан Гаррос» больше, чем за всю свою карьеру ранее

Майя Хвалиньска заработает на «Ролан Гаррос» больше, чем за всю свою карьеру ранее
Комментарии

Польская теннисистка Майя Хвалиньска, вышедшая в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2026, обыграв российскую теннисистку Анну Калинскую (7:6 (7:3), 6:3), превысила свои призовые на турнире в сравнении с её предыдущим карьерным доходом. В новом рейтинге WTA она поднимется на 30‑е место.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
03 июня 2026, среда. 12:10 МСК
Анна Калинская
24
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		3
7 7 		6
         
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска

До старта парижского турнира «Большого шлема» спортсменка занимала лишь 114‑ю строчку мирового рейтинга. Однако успешное выступление на «Ролан Гаррос» принесло ей $ 870 тыс. — это на $ 5970 больше, чем общий заработок Майи за всю предыдущую карьеру ($ 864 030).

За право сыграть в решающем матче Открытого чемпионата Франции – 2026 Майя Хвалиньска поспорит с победительницей встречи Арина Соболенко (Беларусь) – Диана Шнайдер (Россия).

Материалы по теме
Калинская проиграла главной сенсации «РГ». 114-я ракетка мира — в полуфинале «Шлема»!
Калинская проиграла главной сенсации «РГ». 114-я ракетка мира — в полуфинале «Шлема»!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android