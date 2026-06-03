Майя Хвалиньска заработает на «Ролан Гаррос» больше, чем за всю свою карьеру ранее
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Польская теннисистка Майя Хвалиньска, вышедшая в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2026, обыграв российскую теннисистку Анну Калинскую (7:6 (7:3), 6:3), превысила свои призовые на турнире в сравнении с её предыдущим карьерным доходом. В новом рейтинге WTA она поднимется на 30‑е место.
Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
03 июня 2026, среда. 12:10 МСК
24
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|3
|
|6
114
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
До старта парижского турнира «Большого шлема» спортсменка занимала лишь 114‑ю строчку мирового рейтинга. Однако успешное выступление на «Ролан Гаррос» принесло ей $ 870 тыс. — это на $ 5970 больше, чем общий заработок Майи за всю предыдущую карьеру ($ 864 030).
За право сыграть в решающем матче Открытого чемпионата Франции – 2026 Майя Хвалиньска поспорит с победительницей встречи Арина Соболенко (Беларусь) – Диана Шнайдер (Россия).
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