«Потрясающая подача». Фонсека оценил уровень игры Якуба Меншика на «Ролан Гаррос» — 2026

30-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека оценил игру чешского теннисиста Якуба Меншика после поражения в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции – 2026 со счётом 4:6, 3:6, 6:7 (3:7).

«Его подача потрясающая. То, как он действует в важные моменты, тоже впечатляет. Он контролировал большую часть матча, хорошо подавал и хорошо начинал розыгрыши с приёма.

Его приём первой и второй подачи очень глубокий, он сильно давит на соперника. Сегодня он очень мало ошибался на приёме, и это поставило меня в трудное положение. Это его заслуга. Я пытался делать максимум на приёме, но он хорошо подавал и играл с лёта. Его подача была очень сильной.

Да, у него большой потенциал. Он уже выиграл «Мастерс», сейчас играет свой первый полуфинал. Он хорошо играет и, самое главное, умеет действовать в решающие моменты.

Он не боится, он смелый, и я желаю ему всего лучшего, потому что он хороший и скромный парень», – сказал Фонсека на послематчевой пресс-конференции.